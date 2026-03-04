Il Milan si avvicina al rinnovo di contratto di Leao, con le negoziazioni ormai in fase avanzata. Il club ha deciso di far percepire la propria determinazione attraverso un gesto del portoghese, che ha attirato l’attenzione. Le fonti vicine alla società confermano che le trattative sono in stato molto avanzato e che si sta lavorando per formalizzare l’accordo.

Calciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte. E quel gesto del portoghese.Cosa ha fatto Calciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Calhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile? Calciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte. E quel gesto del portoghese.Cosa ha fatto Infortunati Verona: si fermano Bella-Kotchap e Tobias Slotsager. Le loro condizioni ufficiali e quanto rimarranno ai box Calciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Infortunio Bertola: l’esito degli esami del difensore dell’Udinese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte. E quel gesto del portoghese…Cosa ha fatto

Milan, Cardinale è tornato a Milanello: il gesto del proprietario del club rossonero. Cosa ha fattoAbraham, scelta la prossima squadra dell’ex Roma e Milan? Dove potrebbe giocare l’attaccante.

Milan, dentro al rinnovo di Leao: qual è la posizione del club rossonero e del portoghese per prolungare il contratto! Mossi passi importantiMilan, dentro al rinnovo di Leao: qual è la posizione del club rossonero e del portoghese per prolungare il contratto! Mossi passi importanti Como,...

Approfondimenti e contenuti su Calciomercato Milan.

Temi più discussi: Serie A, Calciomercato Milan – Tare accelera per Milinkovic-Savic; Milan, accordo raggiunto per il giovane Andrè del Corinthians; Calciomercato Milan: Vicino il rinnovo di Terracciano I motivi della scelta; ?? Inter, torna in voga il futuro di Calha! Da Tare ad Allegri: il Milan cambia?.

Calciomercato Milan, si lavora al rinnovo di Leao: ecco la cifra richiesta dal giocatoreIl calciomercato Milan passa anche dai rinnovi di contratto. Rafael Leao resta il centro di gravità del progetto tecnico rossonero e la società vuole muoversi ... news-sports.it

Leao-Milan, Moretto sul rinnovo: Non si tratterebbe di adeguamento ma solo di estensione fino al 2030Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così poco fa sul proprio canale Youtube. Insieme al collega Fabrizio Romano, Moretto ha voluto fare il punto ... milannews.it

André sempre più complicato. Il piano del #Milan per #Leao e le voci su #Allegri: il punto di Moretto e Romano #calciomercato #SempreMilan x.com

#Calciomercato #Milan, è caccia al difensore: tutti i nomi concreti sul taccuino di #Tare facebook