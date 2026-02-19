Città di Cologna Spiaggia al via la XVII edizione del Concorso Letterario Nazionale

A Cologna Spiaggia, Roseto degli Abruzzi, parte la XVII edizione del Concorso Letterario Nazionale. La manifestazione, arrivata alla sua diciassettesima edizione, attira scrittori da tutta Italia che portano le loro opere per essere giudicate da una giuria di esperti. La partecipazione è cresciuta rispetto agli anni scorsi, con oltre 300 iscritti e numerosi premi in palio. La città si prepara ad accogliere autori, lettori e appassionati, pronti a vivere un weekend dedicato alla letteratura. L’evento si svolgerà dal 15 al 17 giugno.

Cologna Spiaggia: Il Concorso Letterario Raggiunge la XVII Edizione. Roseto degli Abruzzi si prepara ad ospitare la diciassettesima edizione del Concorso Letterario Nazionale "Città di Cologna Spiaggia", un evento che da anni celebra la creatività letteraria italiana. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Culturale "Il Faro", rappresenta un punto di riferimento per autori emergenti e affermati, offrendo una vetrina importante per la produzione letteraria contemporanea e un sostegno concreto al mondo della scrittura. Un Percorso di Crescita e Consolidamento. Il concorso, giunto alla sua diciassettesima edizione, testimonia un impegno costante nella valorizzazione del talento autoriale.