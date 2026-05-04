"Il coccodrillo sputa numeri" delle scuola Mutti di Pietrasanta e "La pallina dondolante" della scuola Don Aldo Mei di Bozzano (Massarosa) hanno vinto il concorso "Eureka! Funziona!". Si è tenuta a Palazzo Bernardini, a Lucca, la finale territoriale della XIV edizione della competizione nazionale di Federmeccanica dedicata alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie, realizzata in accordo con il Miur, e promossa anche quest’anno da Lume (Metalmeccanica Lucchese per il territorio". In giuria Marco Pieri di Fosber e Morena Rossi di Fascetti Associati, la docente di scienze Monica Menesini e Lilia Andreotti, referente dei progetti educativi di Lucca Junior (Lucca Crea).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concorso ‘Eureka! Funziona’. Mutti e Don Aldo Mei prime

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“Eureka! Funziona!” La pallina dondolante e Il coccodrillo sputa numeri portano la Don Aldo Mei di Bozzano e la Mutti di Pietrasanta sul podio - facebook.com facebook