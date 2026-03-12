Domenica 15 marzo 2026 alle ore 16, nella Chiesa di San Vitale a Parma, si terrà il concerto finale del corso intitolato

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Parma – Domenica 15 marzo 2026, alle ore 16, la Chiesa di San Vitale ospiterà il concerto conclusivo del corso "La polifonia rinascimentale in coro: teoria e pratica, dalle fonti antiche al cantar insieme", organizzato da AERCO Academy nell’ambito dell’Anno Accademico 2025-2026.Il concerto rappresenta il momento finale di un percorso formativo dedicato alla scoperta e alla pratica della polifonia rinascimentale attraverso lo studio diretto delle fonti musicali originali. Durante il corso annuale, articolato in lezioni online e incontri in presenza a Parma, i partecipanti hanno approfondito aspetti storici, stilistici e pratici del repertorio polifonico della seconda metà del Cinquecento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Rassegna di Polifonia Città di Livorno, sabato 24 gennaio concerto del coro Sibi Consoni alla chiesa di San FerdinandoNuovo appuntamento per la Rassegna di Polifonia "Ciità di Livorno", manifestazione organizzata dal Coro "R.

Leggi anche: Al Petruzzelli il concerto omaggio al compositore pugliese Vincenzo Lavigna dell’Orchestra e del Coro del Teatro

Tutto quello che riguarda Concerto conclusivo

Temi più discussi: Giornata internazionale della donna; Corso di Formazione per Assitente Tecnico Sportivo (1° livello SnaQ) indirizzo Guida Stradale; il trombone summit di francesca petrolo chiude la xxxi edizione dell’atelier musicale sabato 7 marzo a milano; Brescia: La Grande Notte del Jazz.

Pesaro, concerto lirico a Villa PavarottiSabato 12 settembre il concerto conclusivo di Atelier Belcanto, corso di alto perfezionamento in canto lirico organizzato dalla WunderKammer Orchestra Pesaro 11 settembre – A Villa Pavarotti, sabato ... ilrestodelcarlino.it

Trombone Summit: Francesca Petrolo in concerto - Atelier MusicaleSabato 7 marzo 2026 alle ore 17.30 presso l’ auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro di Milano (corso di Porta Vittoria 43) si tiene il concerto conclusivo della trantunesima edizione dell' ... mentelocale.it

Questa sera l’evento conclusivo con il concerto–performance Canzoni in Forma di Rosa Si conclude questa sera a Brindisi la settimana culturale “Un Viaggio verso Sud con Pasolini”, il percorso di incontri, musica, letture e riflessioni dedicato alla figura e al pe facebook