Conceicao è diventato un elemento fondamentale per la Juventus, dopo aver seguito le indicazioni di Spalletti. Il calciatore, conosciuto come Chico, ha ottenuto questa posizione grazie alle sue prestazioni recenti. La squadra si affida sempre di più alle sue capacità in campo, consolidando il suo ruolo tra i titolari. La sua crescita si è manifestata in modo evidente nelle ultime partite, portando a un rafforzamento del reparto difensivo.

Reijnders alla Juve? Voci dall’Inghilterra. Come e perché i bianconeri potrebbero provarci Brambilla: «L’obiettivo era passare il turno ma potevamo soffrire molto meno. Pianese? La priorità assoluta è recuperare energie» Daffara è pronto per la Juve? I numeri e le statistiche del portiere dell’Avellino, ma di proprietà dei bianconeri Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi. Sono contento della rosa» Juve Primavera, Padoin dopo il pareggio contro il Frosinone: «Altra vittoria sfumata all’ultimo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao nuovo imprescindibile della Juve: Chico ha “ascoltato” Spalletti e ora è un top

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