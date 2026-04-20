Conceicao sempre più al centro della Juve | altra prova eccellente con il Bologna L’analisi dei giornali sul match di Chico

Chico Conceicao si conferma una presenza importante per la Juventus, dimostrando ancora una volta le sue qualità nel recente incontro contro il Bologna. La sua performance si aggiunge a una serie di prove positive che stanno rafforzando il suo ruolo nella squadra. I giornali hanno dedicato attenzione alla sua prestazione, sottolineando il suo contributo durante il match di ieri sera. La sua presenza continua a essere un elemento di rilievo nel contesto della formazione bianconera.

di Angelo Ciarletta Chico Conceicao sempre più al centro della Juventus: altra prova eccellente nel match di ieri sera con il Bologna. L’analisi dei giornali. La Juve archivia la pratica Bologna con un netto 2-0, al termine di una gara gestita con grande autorità. Tra i protagonisti assoluti della sfida spicca Francisco Conceiçao, che ha messo costantemente in crisi la difesa avversaria con le sue accelerazioni.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Nonostante una rete annullata per fuorigioco sul punteggio di 1-0, la sua prestazione è stata di altissimo livello.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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