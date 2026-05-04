Un nuovo servizio promosso dalla Misericordia offre assistenza a chi ha difficoltà a spostarsi, con l’obiettivo di aiutare le famiglie a gestire le esigenze di anziani o persone fragili. Il progetto si basa su un sistema di supporto che permette di accompagnare i soggetti più deboli per compiere commissioni o visite, senza che siano i familiari a dover rinunciare ai propri impegni. La proposta mira a risolvere un problema comune senza richiedere interventi complessi o costosi.

Sembra ‘l’uovo di Colombo’, ma ancora non ci aveva mai pensato nessuno. E cioè a come risolvere un piccolo problema che attraversa però l’organizzazione di quasi tutte le famiglie, quello di dover accompagnare un componente del nucleo, il più delle volte un anziano, a svolgere una commissione. Alla soluzione ha pensato la Misericordia di Montepulciano che ha appena lanciato il servizio ‘ Con te, per te! ’; semplici anche gli ingredienti: un auto dedicata, un gruppo di volontari che, senza bisogno di particolari abilitazioni, la guidano, e due appuntamenti settimanali, il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18 e il giovedì mattina (giornata ‘strategica’ a Montepulciano, per la presenza del mercato settimanale) dalle 9 alle 12, e un numero per prenotare il proprio passaggio, lo 0578 756095, da chiamare preferibilmente la mattina.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Con te, per te’, la Misericordia aiuta chi è in difficoltà a spostarsi

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