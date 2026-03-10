Acireale avviato progetto Una casa per te | nuove opportunità per persone in difficoltà

A Acireale è stato avviato il progetto “Una Casa per Te”, un'iniziativa di housing temporaneo rivolta a persone in difficoltà. Il sindaco e l’assessore alle Politiche Sociali hanno annunciato l’inizio dell’intervento, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della Missione 5, dedicata a promuovere inclusione e coesione sociale. L’obiettivo è offrire nuove opportunità a chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

"Il progetto Una Casa per Te rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle politiche sociali del territorio, perché non si limita a offrire una soluzione abitativa temporanea, ma accompagna le persone in un percorso di autonomia e inclusione sociale e lavorativa,- afferma l'assessore alle Politiche Sociali Valentina Pulvirenti –. Il nostro obiettivo è costruire opportunità concrete di ripartenza per chi vive situazioni di fragilità". "Garantire una casa a chi vive una situazione di fragilità significa restituire dignità, sicurezza e la possibilità concreta di ricostruire il proprio futuro. Con questo progetto rafforziamo l'impegno dell'Amministrazione nel costruire una comunità più inclusiva e solidale, capace di non lasciare indietro nessuno", commenta il sindaco e presidente del Distretto Roberto Barbagallo.