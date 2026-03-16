Cinzia Oscar, nome d’arte di Vincenza Testa, è deceduta a Napoli all’età di 63 anni. Cantante e attrice teatrale, era conosciuta nel panorama musicale neomelodico partenopeo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione tra colleghi e fan. Il figlio ha dichiarato: “Sono morto con te. Mi hai insegnato tutto, tranne a vivere senza di te”.

Mondo della musica in lutto. È morta a Napoli all’età di 63 anni Cinzia Oscar, vero nome Vincenza Testa, cantante e attrice teatrale tra le voci note della tradizione neomelodica partenopea. La notizia è stata data ieri 15 marzo. Nata il 20 ottobre 1962 nel capoluogo campano, si è spenta improvvisamente dopo una lunga carriera divisa tra musica e teatro. A dare l’annuncio della scomparsa è stato il figlio, il cantante Marco Calone sui social: “Mamma sono morto insieme a te. Mi hai insegnato tutto, tranne a vivere senza di te”. Cinzia Oscar aveva iniziato a esibirsi giovanissima: a soli sette anni salì sul palco insieme al padre, che componeva il Trio Oscar, sostituendo il fratello malato durante uno spettacolo teatrale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta Cinzia Oscar, cantante e attrice della tradizione neomelodica partenopea. Il figlio: “Sono morto con te. Mi hai insegnato tutto, tranne a vivere senza di te”

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