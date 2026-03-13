Un nuovo pickup prodotto dal marchio Caterpillar sta attirando l'attenzione di chi lavora in cantiere. Si tratta di un veicolo dotato di tecnologie all’avanguardia pensate per migliorare le prestazioni e la sicurezza sul campo. La sua presenza si fa notare per le caratteristiche tecniche e l’innovazione che promette di portare nel settore dei veicoli utilitari.

Dopo la circolazione in rete di alcune immagini generate dall'intelligenza artificiale alla fine del 2025, che mostravano un fantomatico pickup realizzato da Caterpillar, e le migliaia di richieste ricevute dai clienti, l'azienda ha deciso di mostrare come sarebbe realmente un prodotto del genere. Il risultato di questo esperimento è stato presentato negli Stati Uniti durante la fiera ConExpo - ConAgg 2026 a Las Vegas. Tuttavia, come ha precisato l'azienda, questo mezzo da lavoro è un veicolo concept unico che non andrà mai in produzione. Il suo scopo non è vendere un nuovo pickup, ma fungere da "veicolo visivo" per mostrare le avanzate tecnologie Cat, applicabili ad altri mezzi, per semplificare, rendere più sicuro e ottimizzare il lavoro in cantiere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caterpillar Cat Truck: il pickup dei sogni per chi vive in cantiere

Articoli correlati

Leggi anche: Un cittadino sul cantiere fermo dell'area parco in via Lago di Borgiano: "Via anche l'ultimo caterpillar"

Faraoni: "Sogno Van Damme, suono e racconto i sogni di chi vive in povertà. Le ronde in metro? No, perché..."C'è il maestro cinese di Kung fu che taglia l'aria con le dita, il pugile inglese coi baffi impomatati, il lottatore di capoeira che non capisci se...

Tutti gli aggiornamenti su Caterpillar Cat Truck il pickup dei...

Argomenti discussi: Un Caterpillar di pickup. Non ci siamo capiti: ecco CAT Truck. In video.

Dal movimento terra al movimento umani? In realtà il truck Caterpillar è un Ford Super Duty dipinto di giallo. Ma con drone e AIDal movimento terra al movimento umani? In realtà il truck Caterpillar è un Ford Super Duty dipinto di giallo. Ma con drone e AI ... motorbox.com

The Caterpillar Pickup Truck Is Real, But It’s Not What People Were Hoping ForFor a minute, it looked like we might get an in-house-built truck with a genuine CAT diesel. Instead, it's a rebadged Super Duty. thedrive.com