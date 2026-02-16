Dorna Sports si rinnova e diventa MotoGP Sports Entertainment Group

Dorna Sports cambia nome e si trasforma in MotoGP Sports Entertainment Group, con l’obiettivo di espandere il proprio business. La decisione arriva prima dell’avvio della stagione 2026, per rafforzare la presenza nel settore dell’intrattenimento motoristico. La società intende attirare nuovi sponsor e migliorare l’esperienza per i tifosi, investendo in nuove tecnologie e contenuti digitali.

La società promotrice del campionato mondiale di MotoGP ha annunciato un cambio di identità prima dell’inizio della stagione 2026, puntando a una crescita globale attraverso una rinnovata proposizione di intrattenimento sportivo. La ristrutturazione è stata accompagnata dall’ingresso di nuovi azionisti, con l’obiettivo di ampliare la visibilità del brand e coinvolgere un pubblico sempre più ampio in tutto il mondo. MotoGP Sports Entertainment Group nasce come nuova denominazione della struttura promotrice, ufficializzata in concomitanza con l’accordo che ha portato Liberty Media a detenere una quota di controllo.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Anta Sports ha acquisito circa il 29% di Puma, diventando azionista di maggioranza.

Winter Sports Tech è un evento organizzato dal Politecnico di Milano che si focalizza sull’innovazione tecnologica negli sport invernali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.