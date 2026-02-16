Dorna Sports si rinnova e diventa MotoGP Sports Entertainment Group
Dorna Sports cambia nome e si trasforma in MotoGP Sports Entertainment Group, con l’obiettivo di espandere il proprio business. La decisione arriva prima dell’avvio della stagione 2026, per rafforzare la presenza nel settore dell’intrattenimento motoristico. La società intende attirare nuovi sponsor e migliorare l’esperienza per i tifosi, investendo in nuove tecnologie e contenuti digitali.
La società promotrice del campionato mondiale di MotoGP ha annunciato un cambio di identità prima dell’inizio della stagione 2026, puntando a una crescita globale attraverso una rinnovata proposizione di intrattenimento sportivo. La ristrutturazione è stata accompagnata dall’ingresso di nuovi azionisti, con l’obiettivo di ampliare la visibilità del brand e coinvolgere un pubblico sempre più ampio in tutto il mondo. MotoGP Sports Entertainment Group nasce come nuova denominazione della struttura promotrice, ufficializzata in concomitanza con l’accordo che ha portato Liberty Media a detenere una quota di controllo.🔗 Leggi su Mondosport24.com
La cinese Anta Sports diventa azionista di maggioranza di Puma
Anta Sports ha acquisito circa il 29% di Puma, diventando azionista di maggioranza.
Winter sports tech
Winter Sports Tech è un evento organizzato dal Politecnico di Milano che si focalizza sull’innovazione tecnologica negli sport invernali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: MotoGP, svolta Dorna: cambia nome, ma non solo. E Liberty media allunga il suo potere...; Dorna Sports cambia nome e diventa MotoGP Sport Entertainment SL; Rivoluzione MotoGP: Dorna Sports cambia nome e struttura sotto la guida di Liberty Media; MotoGP, Rivoluzione Liberty Media: addio Dorna, arriva MotoGP Sport Entertainment SL.
Tempo di lettura: 1 minutoLa compagnia spagnola, acquisita lo scorso anno da Liberty Media, cambierà volto a partire da quest’anno. Ci si aspettava che, per il 2026, l’acquisizione di Liberty Media nei confronti di Dorna ... p300.it
Dorna Sports cambia nome: MotoGP Sports Entertainment GroupIn attesa degli ultimi test pre-stagionali sul circuito di Buriram, dove si svolgerà anche il primo appuntamento del mondiale 2026, Dorna Sports ha deciso di compiere un altro passo importante per qua ... formulapassion.it
Dorna Sports cambia nome e diventa MotoGP Sport Entertainment SL Valentina Bossi x.com
Addio Dorna, arriva MotoGP Sport Entertainment SL L'ingresso di Liberty Media come azionista di maggioranza accelera la trasformazione della MotoGP: Dorna Sports diventa MotoGP Sport Entertainment SL e cambia l'assetto dirigenziale della società che g - facebook.com facebook