Con l’auto si schianta contro un muro Grave 47enne ferito anche l’amico Paura all’alba lungo la Tiberina

Nelle prime ore di ieri mattina, lungo la strada Tiberina nel territorio di Pieve Santo Stefano, un'auto si è schiantata contro un muro. A seguito dell’incidente, un uomo di 47 anni è stato trasportato in ospedale in condizioni considerate gravi. Ferito anche un amico che si trovava a bordo con lui. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

di Fabrizio Paladino Un uomo residente a è il ferito più grave dell’ incidente stradale avvenuto nelle prime ore di ieri mattina lungo la Tiberina, nel territorio di Pieve Santo Stefano. Le sue condizioni, inizialmente giudicate serie, hanno richiesto l’intervento dell’ elisoccorso, anche se fortunatamente non risulta in pericolo di vita. Lo schianto si è verificato intorno alle 6, quando i soccorsi sono stati attivati per un’auto finita contro un muraglione laterale. Il tratto interessato è quello della provinciale Tiberina (ex statale 3 bis), parallelo all’asse della E45, in prossimità dello svincolo nord del paese in Valtiberina toscana. A bordo della vettura, una Fiat Panda, viaggiavano tre persone dirette verso Valsavignone.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Con l’auto si schianta contro un muro. Grave 47enne, ferito anche l’amico. Paura all’alba lungo la Tiberina Notizie correlate Si schianta con l’auto sulle macchine in sosta e poi contro un muro: morto un 47enne a MontesacroUn uomo di 47 anni è morto ieri sera a Montesacro dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro. Paura allo ‘Slalom di Baiso’. Si schianta con l’auto contro un albero: è gravedi Daniele Petrone Ha sbandato con l’auto ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un albero. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fuori strada con l'auto, grave un 48enne; Schianto nella notte: finisce con l'auto contro un muro, 31enne grave al Civile - BresciaToday; Incidente con l'auto, due feriti. Il più grave è un 34enne; Incidente Nettuno, scontro tra due moto e un'auto: morto un uomo. Grave il figlio 17enne. Messina: grave incidente per un 86enne che si ribalta con l’auto, trasportato in ospedaleNel pomeriggio di oggi, Messina è stata teatro di un grave incidente stradale, che ha coinvolto un uomo di 86 anni. L’anziano, mentre percorreva una strada della zona di Sant’Agata, a bordo di un’auto ... strettoweb.com Si ribaltano con l’auto in un fosso. Grave la moglie di 61 anni rimasta intrappolata nell’abitacoloLa donna, di 61 anni, era rimasta all’interno dell’abitacolo priva di conoscenza: estratta grazie all’aiuto dei vigili del fuoco insieme ai soccorritori sanitari, rianimata e intubata sul posto per ... ilgiorno.it Drammatico incidente, grave un ragazzino di 12 anni - facebook.com facebook L’antisemitismo che riaffiora sui muri della nostra città è qualcosa di grave e inaccettabile. Oggi ci siamo svegliati con scritte che incitano all’odio, alla violenza e alla morte, riportandoci alla memoria gli anni più bui della nostra storia. Parole che feriscono e ch x.com