Paura allo ‘Slalom di Baiso’ Si schianta con l’auto contro un albero | è grave

Un incidente si è verificato durante uno slalom a Baiso, quando un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero. La vettura è uscita di strada e il conducente è stato soccorso d’urgenza con un'eliambulanza e trasportato in condizioni serie all'ospedale di Baggiovara. La dinamica dell’incidente è al momento sotto indagine.

di Daniele Petrone Ha sbandato con l’auto ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un albero. E ora si trova ricoverato in condizioni serie all’ospedale di Baggiovara dov’è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso. Ma fortunatamente, dai primi accertamenti, il pilota di 50 anni, residente a Baiso, non sarebbe in pericolo di vita. Tanta paura per un incidente durante lo slalom in salita ‘Fontanella-Baiso’, gara automobilistica amatoriale a tempo – una sorta di rally anche se per i ‘puritani’ della disciplina non si può definire tale – che si è tenuta ieri sulla Sp27 nel comune appenninico. Intorno alle 15,30, l’esperto pilota –... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paura allo ‘Slalom di Baiso’. Si schianta con l’auto contro un albero: è grave Articoli correlati Paura allo ‘slalom di Baiso’, si schianta con l’auto contro un albero: grave un pilotaReggio Emilia, 29 marzo 2026 – Ha sbandato con l’auto ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un albero. Pensionato in auto si schianta contro un alberoUn pensionato è stato soccorso, nel tardo pomeriggio di ieri, in seguito a un incidente stradale accaduto in pieno centro a Rio Saliceto, in piazza... Una selezione di notizie su Paura allo 'Slalom di Baiso' Si... Discussioni sull' argomento Paura allo ‘slalom di Baiso’, si schianta con l’auto contro un albero: grave un pilota; Paura allo ‘Slalom di Baiso’. Si schianta con l’auto contro un albero: è grave; Paura allo ‘slalom di Baiso’ si schianta con l’auto contro un albero | grave un pilota. Incidente durante lo Slalom driver Baiso – FontanellaUn grave incidente si è verificato questo pomeriggio intorno alle 15:00 sulla SP27 durante lo Slalom driver Fontanella-Baiso, gara amatoriale UISP. Il conducente di una vettura è uscito di strada schi ... sassuolo2000.it Il campionato di Serie D è giunto a sei giornate dal termine, senza che alcun verdetto sia stato pronunciato, anche... - facebook.com facebook