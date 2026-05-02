Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania. La decisione arriva dopo che l'amministrazione precedente aveva minacciato di ridurre la presenza militare nel paese. La mossa si inserisce in un quadro di riorganizzazione delle forze statunitensi in Europa, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità del ritiro. La notizia ha suscitato reazioni nel settore politico e militare.

Venerdì il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (Pentagono) ha detto che ritirerà 5mila soldati statunitensi dalla Germania. La decisione è stata presa pochi giorni dopo che il presidente Donald Trump aveva minacciato la Germania di ridurle il sostegno militare, come reazione ad alcuni commenti molto critici del cancelliere tedesco Friedrich Merz nei confronti della guerra avviata dagli Stati Uniti contro l’Iran. In Germania rimarranno comunque circa 33mila militari statunitensi, cioè la gran parte del dispiegamento che era stato deciso dall’ex presidente Joe Biden nel 2022, quando la Russia aveva invaso l’Ucraina. Quello in Germania è attualmente il dispiegamento più corposo degli Stati Uniti in un paese europeo.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli Stati Uniti ritireranno 5mila soldati dalla Germania

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