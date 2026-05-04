Comunicato Stampa | Centenario della scuola materna Fusari di Altavilla Vicentina

Oggi è stato annunciato il centenario della scuola materna Fusari di Altavilla Vicentina. Il vicepresidente del Consiglio Veneto ha partecipato alla presentazione dell'evento, che celebra i cento anni di attività dell’istituto. La cerimonia si svolgerà nei prossimi giorni e coinvolgerà diverse figure locali e rappresentanti dell’amministrazione. La scuola è stata fondata nel 1923 e ha continuato a operare nel tempo, accogliendo diverse generazioni di bambini.

Il vicepresidente del Consiglio Veneto, Francesco Rucco (Fratelli d'Italia), ha presentato oggi, nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa regionale, le iniziative legate alla celebrazione del centenario della scuola materna Fusari di Altavilla Vicentina, con Mirko Vigolo, presidente della Fondazione scuola materna Fusari, Rossella Zatton, sindaco di Altavilla Vicentina, e Matteo Pagliarusco, regista e del documentario ‘Cento anni di Scuola Fusari, 1926-2026' La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO....🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Centenario della scuola materna Fusari di Altavilla Vicentina Notizie correlate Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM: STASERA A TARANTO SECONDA TAPPA DEL TOUR DI ALESSANDO QUARTACOMUNICATO STAMPA La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA... Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; IL 23/04 RUCCI, SANGUINETTI, RIGONI, IN CONCERTO ALLA CITTA' DEL VATICANOLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA MUSICALI. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Invito - comunicato stampa per sabato 2 maggio I cento anni di attività del Moto Club Parma e la ricorrenza del Centenario di Umberto Masetti; In uscita la biografia a fumetti di Giangiacomo Feltrinelli; Centenario Francescano, intera comunità mobilitata per oltre 80 iniziative nel corso del 2026; Colloquio telefonico del Santo Padre con il presidente del Consiglio europeo. Comunicato stampa - facebook.com facebook Comunicato stampa Presentato il 21° Rapporto sulla comunicazione del Censis L’informazione nel mirino x.com