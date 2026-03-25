Aci Sant' Antonio consiglio | approvati il bilancio di previsione e il dup

Nella serata di martedì 24 marzo, il Consiglio comunale di Aci Sant'Antonio ha approvato il bilancio di previsione 2026 e il documento unico di programmazione. La votazione sul bilancio di previsione si è conclusa con quasi tutti i presenti favorevoli, con tre astensioni. La seduta si è svolta in modo regolare e senza altri provvedimenti all’ordine del giorno.

“È stato votato un bilancio di previsione davvero molto partecipato – ha dichiarato il sindaco di Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca – come dimostrano i tanti emendamenti che sono stati lavorati" “È stato votato un bilancio di previsione davvero molto partecipato – ha dichiarato il sindaco di Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca – come dimostrano i tanti emendamenti che sono stati lavorati. Sono molto felice di poter dire che si tratta di un testo accolto davvero con favore trasversale, e sono altrettanto felice per i voti positivi che ha ottenuto il DUP, che contiene una nuova buona notizia per i santantonesi: sarà propedeutico, infatti, per l’acquisizione della sala dell’ex ‘Cinema Bella’, nel centro cittadino". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Aci Sant'Antonio, consiglio: approvati il bilancio di previsione e il dup Articoli correlati Controlli straordinari dei carabinieri ad Aci Sant'Antonio e Aci Catena: una denuncia per allaccio abusivo alla rete idricaProsegue l'attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Acireale, che nei giorni scorsi hanno intensificato la... San Giovanni, bilancio di previsione 2026 – 2028, nota di aggiornamento al Dup e programmazione delle opere pubblicheArezzo, 26 gennaio 2026 – Il bilancio di previsione 2026–2028 del Comune di San Giovanni Valdarno, insieme alla nota di aggiornamento al Documento...