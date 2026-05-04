Comune di Subbiano | rendiconto di gestione 2025

Il Comune di Subbiano ha approvato il rendiconto di gestione 2025, che si è chiuso con un avanzo di circa quattro milioni di euro rispetto alle spese. Sono stati effettuati investimenti superiori a un milione e centomila euro. I fornitori sono stati pagati in media venti giorni prima della scadenza e la capacità di riscossione dei tributi si è rafforzata rispetto agli anni precedenti.

Il Comune di Subbiano chiude il rendiconto di gestione 2025 con quasi quattro milioni di euro di avanzo rispetto alle uscite, investimenti per oltre un milione e centomila euro, fornitori pagati mediamente venti giorni prima della scadenza e una capacità di riscossione dei tributi in crescita.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Latina, approvato il rendiconto di gestione 2025Latina, 30 aprile 2026 – Approvato dal Consiglio comunale, riunito oggi, il rendiconto della gestione dell’ente per l’annualità 2025. Sansepolcro, via libera al rendiconto di gestione per l'esercizio 2025Nel corso del recente consiglio comunale è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2025. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Subbiano, conti solidi e investimenti per oltre un milione; Subbiano conti solidi e investimenti per oltre un milione.