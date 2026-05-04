Comunali 2026 a Chieti estratti gli scrutatori | pubblicato l’elenco per i seggi

A Chieti sono stati pubblicati gli elenchi degli scrutatori designati per le prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, con eventuale ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno. La città si avvicina a questa consultazione elettorale, che coinvolgerà i cittadini chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. Le procedure per la nomina degli scrutatori sono state completate e i nomi sono stati resi noti pubblicamente.

Chieti si prepara alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno. La Commissione elettorale comunale ha ufficializzato l’elenco degli scrutatori estratti secondo le procedure di legge e assegnati alle varie sezioni del territorio.Le.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Referendum 22-23 marzo: l'elenco degli scrutatori a ChietiLa commissione elettorale rende noto di aver provveduto alla designazione degli scrutatori che opereranno ai seggi elettorali di Chieti in occasione... Elezioni comunali a Chieti: l'elenco completo di tutti i candidatiSei candidati sindaco, a Chieti, dove i cittadini andranno alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio, con eventuale ballottaggio domenica 7 e lunedì 8... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni comunali Chieti 2026, presentate le liste: Colantonio sostenuto da Lega, UDC e Azione Politica; Elezioni Chieti, i candidati sindaci e le liste; Elezioni comunali a Chieti: l'elenco completo di tutti i candidati; Amministrative Abruzzo: presentate le liste, 60 i Comuni al voto. Comunali CHIETI: tutte le liste e i candidatiGiovanni Legnini, a capo della coalizione di centrosinistra, è sostenuto da sette liste: Partito democratico, Alleanza verdi sinistra, Movimento 5 Stelle, Polo civico, Chieti 2026, Chieti per Chieti, ... rete8.it Elezioni amministrative 2026, dove e quando si vota: date e Comuni alle urneLe elezioni amministrative 2026 nelle Regioni a statuto ordinario sono in programma domenica 24 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 25 maggio (dalle ore 7 alle ore 15), con eventuale turno di ballottag ... tg24.sky.it Elezioni Comunali Messina, Trischitta a StrettoWeb: "Scurria è comunista ed è contro il Ponte sullo Stretto" - facebook.com facebook