Referendum 22-23 marzo | l' elenco degli scrutatori a Chieti

La commissione elettorale di Chieti ha comunicato i nomi degli scrutatori designati per i seggi durante il referendum del 22 e 23 marzo. La lista include le persone incaricate di vigilare e conteggiare i voti nelle due giornate di voto. La procedura di selezione è stata completata e i nomi sono stati ufficialmente pubblicati.

La commissione elettorale rende noto di aver provveduto alla designazione degli scrutatori che opereranno ai seggi elettorali di Chieti in occasione del referendum del 22 e 23 marzo prossimo."All'elenco si è arrivati attraverso il meccanismo dell'estrazione tra coloro che avevano manifestato.