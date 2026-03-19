Nel mercato immobiliare italiano, acquistare una casa nel 2025 si rivela sempre più difficile, con prezzi che continuano a salire rapidamente. I mutui richiedono importi più elevati, nonostante i tagli dei tassi decisi dalla Banca centrale europea l'anno scorso. La combinazione di questi fattori rende l’acquisto immobiliare un’impresa complessa per molti acquirenti.

I mutui in Italia continuano a crescere, nonostante i tagli dei tassi della Bce nello scorso anno. E, come se non bastasse, i prezzi delle case si impennano. La crisi del settore immobiliare è riassunta dagli ultimi dati Istat, che mostrano come acquistare un’abitazione diventi sempre più complicato. Tanto più a fronte della continua risalita dei mutui. In media, nel 2025, la crescita dei prezzi delle abitazioni è stata del 4%, con un conseguente effetto di trascinamento nel 2026 del +1,6%. Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel quarto trimestre del 2025 l’indice dei prezzi delle abitazioni è aumentato dello 0,9% rispetto al trimestre precedente e del 4,1% in confronto allo stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Mercato immobiliare, comprare casa è un’impresa impossibile: prezzi schizzati alle stelle nel 2025

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