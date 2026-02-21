Comprare casa a Bologna prezzi in aumento | a Borgo Panigale crescita del 5,6%

A Bologna, i prezzi delle case sono in salita, con Borgo Panigale che segna un incremento del 5,6% nel primo semestre del 2025. La domanda di immobili in questa zona cresce grazie alle nuove vie di collegamento e ai lavori di riqualificazione urbana. Nel frattempo, il mercato complessivo della città registra un aumento dell’1% sui valori delle abitazioni. Chi cerca casa a Bologna deve considerare queste tendenze in rapido cambiamento.

Nel primo semestre del 2025 il mercato immobiliare di Bologna registra un aumento dei prezzi dell’1%. È quanto emerge dalle analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, che fotografano l’andamento delle quotazioni nelle diverse macroaree della città. L’incremento non è uniforme e varia a seconda delle zone. Alcuni quartieri mostrano segnali di crescita più marcati, mentre in altre aree i valori risultano stabili rispetto al semestre precedente. Comprare casa a Bologna, Centro in crescita. La zona del Centro di Bologna ha un aumento dei prezzi del 2,9%. La domanda è alimentata soprattutto da investitori che affittano a turisti e, sempre più spesso, a studenti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

Comprare casa Milano dopo le Olimpiadi, aumento dei prezzi fino al 4%Dopo le Olimpiadi Invernali del 2026, i prezzi delle case a Milano sono saliti fino al 4%.

Comprare casa a Bari, prezzi in crescita fino al +12%: il Centro traina il mercatoL’andamento del mercato immobiliare a Bari mostra un aumento dei prezzi, con una crescita media del 6,7% nel primo semestre 2025.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.