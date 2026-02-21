Comprare casa a Bologna prezzi in aumento | a Borgo Panigale crescita del 5,6%
A Bologna, i prezzi delle case sono in salita, con Borgo Panigale che segna un incremento del 5,6% nel primo semestre del 2025. La domanda di immobili in questa zona cresce grazie alle nuove vie di collegamento e ai lavori di riqualificazione urbana. Nel frattempo, il mercato complessivo della città registra un aumento dell’1% sui valori delle abitazioni. Chi cerca casa a Bologna deve considerare queste tendenze in rapido cambiamento.
Nel primo semestre del 2025 il mercato immobiliare di Bologna registra un aumento dei prezzi dell’1%. È quanto emerge dalle analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, che fotografano l’andamento delle quotazioni nelle diverse macroaree della città. L’incremento non è uniforme e varia a seconda delle zone. Alcuni quartieri mostrano segnali di crescita più marcati, mentre in altre aree i valori risultano stabili rispetto al semestre precedente. Comprare casa a Bologna, Centro in crescita. La zona del Centro di Bologna ha un aumento dei prezzi del 2,9%. La domanda è alimentata soprattutto da investitori che affittano a turisti e, sempre più spesso, a studenti.🔗 Leggi su Quifinanza.it
Quanto costa comprare casa a Bologna: i numeri dell’Osservatorio di Nomisma tra 2025 e 2026Bologna, 25 novembre 2025 – Crescono ancora i prezzi delle case a Bologna: +1,2% rispetto allo scorso anno. È quanto emerge dal 3° Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2025 di Nomisma, società sempre ... ilrestodelcarlino.it
