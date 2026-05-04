Compleanno con la compagna Franceska

Da iodonna.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 3 maggio, Elodie ha compiuto 36 anni, ricevendo numerosi messaggi di auguri sui social media. Tra le dediche, quella di Franceska Nuredini, con cui condivide la vita da alcuni mesi, si è distinta. La compagna ha pubblicato un messaggio di auguri, accompagnato da alcune foto pubblicate sui propri canali social. La cantante non ha commentato pubblicamente il messaggio, ma la presenza di Franceska tra i messaggi di auguri è stata notata da molti follower.

T rentasei anni compiuti il 3 maggio, Elodie ha ricevuto tanti messaggi di auguri e dediche sui social, anche se fra tutti a spiccare è stato quello di Franceska Nuredini, al suo fianco ormai da qualche mese. Elodie e Marracash insegnano che l’amicizia tra ex esiste: il duetto sul palco del “Marra Block Party” X Leggi anche › Elodie e l’ex Marracash si sono davvero riavvicinati? Elodie e la dedica speciale di Franceska Nuredini: una foto che dice tutto. Nessuna parola, nessuna frase a effetto, solo una foto in bianco e nero, condivisa tra le Storie di Instagram. Ad accompagnare lo scatto, un cuore bianco: così Franceska Nuredini ha deciso di festeggiare la cantante.🔗 Leggi su Iodonna.it

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#Elodie festeggia il compleanno della sua fidanzata Franceska Nuredini con tanto di torta, candelina

Video #Elodie festeggia il compleanno della sua fidanzata Franceska Nuredini con tanto di torta, candelina

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