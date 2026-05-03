Elodie primo compleanno con Franceska Nuredini | la dolce dedica per i 36 anni

Per il suo 36º compleanno, cantante e ballerina hanno condiviso sui social un’immagine in bianco e nero. La fotografia mostra un momento intimo tra le due, accompagnato da una dedica rivolta a Franceska Nuredini, che festeggia il proprio primo compleanno con questa figura. La didascalia sottolinea il legame speciale tra le due, senza ulteriori dettagli o commenti.

Un’intesa che traspare da un solo scatto, capace di raccontare molto più di mille parole. È bastata una fotografia condivisa nelle storie di Instagram da Franceska Nuredini a inaugurare ufficialmente i festeggiamenti per i 36 anni di Elodie. Nell'immagine in bianco e nero pubblicata dalla ballerina, le due appaiono vicinissime, i volti che si sfiorano e gli occhi chiusi, mentre le mani dell'una cercano l'altra. Sopra di loro, un piccolo cuore bianco che è una dedica discreta ma chiarissima, e che arriva in un momento molto particolare per la cantante romana, alla ricerca di un nuovo punto di equilibrio tra vita privata e successi professionali.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Elodie, primo compleanno con Franceska Nuredini: la dolce dedica per i 36 anni Notizie correlate Leggi anche: Buon compleanno Elodie: gli auguri di Franceska Nuredini in una tenera foto Elodie dopo il concerto di Marracash festeggia il compleanno della fidanzata Franceska NurediniDopo aver cantato sul palco del Marra Block Party insieme a Marracash, alimentando tra i fan le voci di un ritorno di fiamma, Elodie festeggia il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elodie rivede Iannone in discoteca. L’indiscrezione: Matrimonio annullato con Franceska; Elodie e Franceska Nuredini, la foto intima che nessuno si aspettava (il gossip esplode); Franceska Nuredini parla di Elodie; Elodie e Franceska Nerudini criticate per la differenza d’età: Andreas Muller interviene. Elodie, primo compleanno speciale per Franceska Nuredini: i dettagli della serataFranceska Nuredini ha compiuto gli anni. Elodie ha celebrato il compleanno della sua nuova fiamma alla presenza del suo ex Marracash ... donnaglamour.it Elodie compie 36 anni, la dedica social di Franceska Nuredini fa impazzire i fan: Belle come il soleElodie compie 36 anni: arriva la dedica d'amore sui social di Franceska Nuredini. Lo scatto in bianco e nero ha mandato in visibilio i fan ... libero.it Elodie oggi festeggia 36 anni con la sua fidanzata Franceska Nuredini - facebook.com facebook Elodie festeggia il compleanno: la foto di Franceska Nuredini #elodie x.com