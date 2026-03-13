Tenta di rubare gioielli e contanti spacciandosi per carabiniere | arrestato 19enne

Un giovane di 19 anni residente a Tremestieri Etneo è stato arrestato dai carabinieri di Gravina di Catania con l’aiuto della stazione di Aci Catena. L’uomo è stato fermato mentre tentava di rubare gioielli e denaro, spacciandosi per un carabiniere. L’intervento è avvenuto in flagranza di reato e l’arresto riguarda una tentata truffa aggravata con il metodo del “finto”.

Il giovane è stato bloccato sul pianerottolo di un'abitazione di Valverde mentre tentava di allontanarsi con una busta contenente contanti e gioielli appena sottratti alla vittima I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Gravina di Catania, con il supporto della stazione di Aci Catena, hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne residente a Tremestieri Etneo, ritenuto responsabile di tentata truffa aggravata con il metodo del cosiddetto "finto carabiniere". Il giovane è stato bloccato sul pianerottolo di un'abitazione di Valverde mentre tentava di allontanarsi con una busta contenente contanti e gioielli appena ottenuti dalla vittima. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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