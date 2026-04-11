Omegna incubo di Pasqua | ubriaco tenta di colpire il figliastro con una zappa e aggredisce la Polizia

Durante le festività pasquali, a Omegna, un uomo di 45 anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha minacciato il figliastro della compagna con una zappa e ha tentato di colpirlo. Successivamente, ha aggredito gli agenti intervenuti sul posto, opponendo resistenza durante l'intervento delle forze dell’ordine. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per calmare gli animi.

È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall’uso di un’arma e sanzionato per ubriachezza manifesta un uomo di 45 anni originario di Omegna, dopo che, nel primo pomeriggio di domenica 5 aprile 2026, ha minacciato il figlio della compagna e aggredito gli agenti intervenuti per sedare una lite familiare. L’episodio si è verificato nel giorno di Pasqua, quando la Polizia è stata chiamata a intervenire per una situazione di forte disagio domestico. La segnalazione e l’intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la richiesta di aiuto è arrivata da un giovane trentenne di origini cubane, che ha contattato il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Omegna per segnalare una situazione familiare difficile.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omegna, incubo di Pasqua: ubriaco tenta di colpire il figliastro con una zappa e aggredisce la Polizia Leggi anche: Pomeriggio di follia a Omegna: prova a colpire il figlio della compagna con una zappa, denunciato Aggredisce compagna con un coltello e tenta di colpire un carabiniere: arrestatoLucca, 4 marzo 2026 – Ieri pomeriggio a Capannori, i militari dell’Arma dei Carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Lucca hanno...