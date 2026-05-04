Commerzbank ha dichiarato di respingere il piano di UniCredit, affermando che esso comporterebbe lo smantellamento della banca. Il vicedirettore generale di Commerzbank ha commentato che il progetto di acquisizione proposto da UniCredit non è accettabile, definendolo come un piano che porterebbe alla disgregazione della banca tedesca. La posizione di Commerzbank si basa sulla valutazione che l’operazione potrebbe compromettere la stabilità dell’istituto.

Commerzbank respinge il Piano di UniCredit perché sostanzialmente “ smantella la banca “. Il vicedirettore generale di Commerzbank, Michael Kotzbauer, ha respinto la linea di Unicredit per la possibile acquisizione della banca tedesca. I messaggi precedenti del resto non erano stati più accomodanti. Kotzbauer ha dichiarato alla Frankfurter Allgemeine Zeitung che Commerzbank non è fondamentalmente contraria ai colloqui. Tuttavia, ciò che Unicredit ha presentato dopo mesi è “un Piano che smantella la banca così come funziona oggi per i suoi clienti e non offre alcun premio ai nostri azionisti”. Anzi, gli azionisti dovrebbero scambiare le loro azioni “addirittura con uno sconto” con quelle di Unicredit.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Commerzbank respinge il Piano di UniCredit, smantella la banca

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