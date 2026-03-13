Ircac finanziamenti agevolati per due cooperative delle Madonie

Il commissario straordinario dell’Ircac ha approvato, durante una seduta il 10 marzo, alcuni finanziamenti di crediti di esercizio destinati a cooperative siciliane del settore sociale. La decisione è stata presa su proposta del direttore generale e riguarda due cooperative delle Madonie. Questi provvedimenti sono stati approvati nel corso della riunione, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità di erogazione.

I finanziamenti deliberati ad un tasso d'interesse molto basso, dello 0,96% a carico delle cooperative, sicuramente competitivo, confermano il ruolo dell’Ircac come strumento di crescita dell’imprenditoria associata, specialmente nel comparto delle cooperative sociali e di produzione e lavoro. In particolare nel corso della seduta sono stati deliberati finanziamenti agevolati per la cooperativa sociale Primavera di Geraci Siculo in provincia di Palermo che gestisce nel territorio delle Madonie quattro comunità alloggio, tre strutture residenziali di tipo familiare e una fattoria sociale, con l’obiettivo di accogliere disabili e minori e favorirne l’integrazione e la socializzazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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