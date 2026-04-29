Ogni primavera, Napoli si trasforma in un palcoscenico per il Comicon, un evento che richiama appassionati da diverse regioni. Durante le giornate, la città si apre verso universi immaginari, mondi fantastici e ambienti digitali, creando un ponte tra realtà e fantasia. Claudio Curcio, organizzatore della manifestazione, ha annunciato l’edizione di quest’anno, sottolineando come l’evento continui a portare la città al centro di un panorama culturale dedicato al fumetto, ai videogiochi e all’editoria.

Esiste un momento, ogni anno in primavera, in cui i confini geografici di Napoli sembrano dilatarsi fino a comprendere mondi lontani, universi disegnati e realtà digitali. È il momento in cui la Mostra d’Oltremare smette di essere solo uno spazio architettonico per trasformarsi in una cittadella della creatività globale. Inaugurare la ventiseiesima edizione di «Comicon Napoli» non è per noi di Visiona un semplice atto formale, ma la testimonianza di un progetto che ha saputo imporsi come uno dei principali motori culturali d'Europa, capace di dialogare con la stessa autorevolezza con il Giappone e la Corea, tutta l’Europa e le nuove frontiere del Mediterraneo.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Claudio Curcio presenta il Comicon: «Napoli tra le capitali dell?immaginario»

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