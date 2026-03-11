Luchè si esibirà all’Ippodromo di Agnano a Napoli, portando a termine il suo tour celebrativo. L’evento rappresenta il concerto finale di una serie di date che hanno riscosso grande successo, incluso il suo intervento a Sanremo. L’artista tornerà sulla scena con uno spettacolo atteso dai fan, che avranno l’opportunità di ascoltare dal vivo le sue canzoni.

Luchè torna a Napoli: il concerto evento all'Ippodromo di Agnano chiuderà il tour dei record dopo il successo di Sanremo. Luchè si prepara a riabbracciare la sua città con quello che si preannuncia come l'evento più significativo della sua carriera live. Dopo il successo ottenuto sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano "Labirinto", l'artista napoletano ha annunciato le tappe del suo nuovo tour nei palasport, che troverà la sua naturale e trionfale conclusione il 10 settembre 2026 proprio all'Ippodromo di Agnano. Sarà una notte speciale, pensata per celebrare una storia artistica indissolubilmente legata alle strade e al calore del capoluogo campano. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Luchè a Napoli: il gran finale del tour celebrativo all’Ippodromo di Agnano

Articoli correlati

Luchè, il concerto evento alla Reggia di Caserta spostato all’Ippodromo di AgnanoSANREMO – Luchè ha annunciato, a grande richiesta dei fan, lo spostamento del concerto evento inizialmente previsto alla Reggia di Caserta in una...

Leggi anche: Musica, Tony Colombo all’Ippodromo di Agnano: il “sogno” da 30mila posti che reinventa il live a Napoli

Approfondimenti e contenuti su Luchè a Napoli il gran finale del tour...

Temi più discussi: Luchè: tutte le date del tour 2026. Il concerto di Napoli si sposta all’Ippodromo di Agnano; I concerti di marzo tra Mika, Luchè e Rosalía; Luchè Live 2026; Concerti Achille Lauro 2026: date, biglietti e scaletta del Palazzetti Live.

Luchè, al via da Roma il tour nei palasportDopo aver calcato il palco del Teatro Ariston con il brano Labirinto, in gara alla 76/a edizione del Festival di Sanremo, Luchè è pronto a tornare live con il Luchè Arena Tour, al via domenica 15 marz ... ansa.it

Luchè, il concerto evento alla Reggia di Caserta spostato all’Ippodromo di AgnanoSANREMO - Luchè ha annunciato, a grande richiesta dei fan, lo spostamento del concerto evento inizialmente previsto alla Reggia di Caserta in una nuova ... lopinionista.it

Finalmente Par sente aria di Lotteria: vittoria e record personale ad Agnano Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/finalmente-par-sente-aria-di-lotteria-vittoria-e-record-personale-ad-agnano/ Ippodromo di Agnano #grandeippicaitaliana #corse #Ho - facebook.com facebook