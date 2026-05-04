Comicon 2026 oltre 5mila visitatori per Sicuri e Connessi

L’edizione 2026 di “Sicuri e Connessi” si è conclusa con oltre 5mila visitatori, segnando un incremento rispetto alle precedenti edizioni. Il progetto è promosso dall’Inail Campania, sotto la guida del direttore regionale, in collaborazione con NWM Network e con l’art director e autore D omenico Di Frenna, CEO di SocialStation. La manifestazione si è svolta nell’ambito del Comicon 2026, che ha ospitato l’evento dedicato alla sicurezza digitale e alla connessione.

Si chiude con numeri in forte crescita l’edizione 2026 di “Sicuri e Connessi”, il progetto promosso da Inail Campania, guidata dal direttore regionale Adele Pomponio, in collaborazione con NWM Network e con l’art director e autore D omenico Di Frenna, CEO di SocialStation. Per il quarto anno consecutivo al Comicon di Napoli, l’iniziativa si conferma un modello efficace di comunicazione della prevenzione, capace di parlare alle nuove generazioni attraverso il linguaggio diretto e coinvolgente del fumetto. Sono oltre 5.000 i visitatori che hanno animato lo stand nel corso della manifestazione. Più di 3.000 le copie del fumetto “Naili & Gatto Perry ” distribuite, con un incremento di circa 1.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Rothko a Firenze, oltre 5mila visitatori nel weekendOltre cinquemila persone hanno visitato la grande mostra ’Rothko a Firenze’ nel primo weekend di apertura. Leggi anche: Comicon, la XXVI edizione chiude con 183.000 visitatori e oltre 650 eventi Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Napoli parte il Comicon 2026, ospiti italiani e internazionali del festival; Trovata la rara carta Pokémon rubata al Comicon: i ladri l'avevano subito rivenduta a 800 euro; Napoli, blitz nella movida nel centro storico: sanzioni per oltre 5mila euro. COMICON Napoli 2026 chiude con oltre 650 eventi con ospiti internazionali e guarda già al futuroIl festival della cultura pop saluta la Mostra d'Oltremare confermandosi un colosso da oltre 43 milioni di euro di indotto, tra ospiti internazionali come John C. McGinley e anteprime videoludiche, pr ... movieplayer.it Comicon Napoli chiude la sua seconda edizione con oltre 183.000 visitatori e quasi 500 ospiti specialiGli organizzatori hanno confermato ancora una volta il successo dell'evento di cultura pop più popolare dell'Europa meridionale e hanno annunciato le date dell'edizione 2027. gamereactor.it Supereroe --> Calciatore Calciatore --> Supereroe Lo abbiamo chiesto ai cosplayer più "originali"...del COMICON Napoli. Ecco le le loro risposte ! #fantacalcio #Comicon - facebook.com facebook FOTO SHOW - Napoli, al Comicon anche il dr. Cox della serie tv “Scrubs” con la maglia azzurra numero 10 x.com