Rothko a Firenze oltre 5mila visitatori nel weekend

Nel primo fine settimana di apertura, la mostra dedicata a Rothko a Firenze ha registrato oltre cinquemila visitatori. La esposizione si svolge in una delle principali gallerie della città e presenta una vasta selezione di opere dell’artista. La partecipazione del pubblico ha superato le aspettative e ha attirato sia appassionati che visitatori occasionali. La mostra resterà aperta fino a data da definirsi.

Oltre cinquemila persone hanno visitato la grande mostra ’Rothko a Firenze’ nel primo weekend di apertura. L’esposizione, una delle più grandi mostre mai dedicate a Mark Rothko, indiscusso maestro dell’arte moderna, a cura di Christopher Rothko ed Elena Geuna, rappresenta un progetto unico, concepito appositamente per Palazzo Strozzi, per celebrare il legame speciale tra Rothko e Firenze. La mostra (fino al 23 agosto) presenta oltre 70 opere, molte delle quali mai esposte prima in Italia, provenienti da collezioni private e dai più importanti musei internazionali, tra cui il Museum of Modern Art (MoMA) e il Metropolitan Museum of Art di New York, la Tate di Londra, il Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou di Parigi e la National Gallery of Art di Washington DC. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rothko a Firenze, oltre 5mila visitatori nel weekend Articoli correlati Tiziano e Lotto trainano la Pinacoteca: oltre 500 visitatori nel weekendSan Valentino gratuito e quattro mostre in contemporanea rafforzano la centralità del museo nel percorso verso Capitale italiana della Cultura 2028... Fontana di Trevi, il ticket da 2 euro debutta con oltre 5mila visitatoriAvvio positivo per la nuova modalità di visita alla Fontana di Trevi: 2 euro per turisti e non residenti nell’area di accesso ravvicinato e flussi... Contenuti utili per approfondire Rothko a Firenze oltre 5mila visitatori... Temi più discussi: A Firenze la grande mostra dedicata a Mark Rothko: oltre 70 opere a Palazzo Strozzi; Mark Rothko. Dentro l’opera; Rothko a Firenze: perché davanti ai suoi dipinti non si passa oltre; Primo weekend di apertura per la mostra di Rothko a Firenze. Rothko a Firenze, oltre 5mila visitatori nel weekendOltre cinquemila persone hanno visitato la grande mostra ’Rothko a Firenze’ nel primo weekend di apertura. L’esposizione, una delle ... lanazione.it Rothko a Firenze, la grande mostra a Palazzo Strozzi: 70 opere, molte mai esposte prima in ItaliaPalazzo Strozzi apre le porte ad una delle più grandi mostre mai dedicate a Mark Rothko. A cura di Christopher Rothko ed Elena Geuna, Rothko a Firenze rappresenta un progetto unico, concepito ... 055firenze.it ”Rothko in Florence” From March 14 to August 23, 2026 Fondazione @Palazzo Strozzi #markrothko Palazzo Strozzi Grazie mile,@intoscana.it #markrothko #rothkofirenze #palazzostrozzifirenze #artcommunity - facebook.com facebook Fino al 23 agosto 2026 Palazzo Strozzi a Firenze ospita una mostra dedicata a uno dei più grandi artisti americani: Mark Rothko, un progetto unico, concepito per celebrare il legame speciale tra artista, città e Rinascimento Cs B bit.l x.com