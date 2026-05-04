Il Saggiatore ci presenta un interessante saggio sul legame tra la nostra personalità e la musica che amiamo, dal titolo Come sono, suona – la musica racconta chi siamo, scritto da Susan Rogers e Ogi Ogas, con la traduzione curata da Allegra Panini. Il loro è un viaggio tra neuroscienze e musica che spiega come i nostri gusti musicali non siano del tutto casuali, ma costituiscano un vero e proprio profilo uditivo che rivela la nostra identità. Recensione. Ascoltare musica, prestare attenzione a quello che funziona e che non funziona in un pezzo, sentire i ritmi e le melodie come se fossero parte del tuo corpo, delle tue dita, dei tuoi fianchi, costituisce un ingrediente importante di ciò che può essere definito musica.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - COME SONO, SUONA – LA MUSICA RACCONTA CHI SIAMO di Susan Rogers e Ogi Ogas: recensione

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La scrittura è magia: svela segreti e racconta chi siamo!La scrittura non è solo un mezzo per comunicare, ma anche uno specchio della personalità, del tempo e, in alcuni casi, del potere di chi scrive.