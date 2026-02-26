La scrittura è magia | svela segreti e racconta chi siamo!

La scrittura non è solo un mezzo per comunicare, ma anche uno specchio della personalità, del tempo e, in alcuni casi, del potere di chi scrive. Nel corso della storia alcune figure celebri hanno lasciato testimonianze davvero sorprendenti. Leonardo da Vinci, ad esempio, è famoso per la sua scrittura speculare: scriveva da destra a sinistra, in modo che i suoi testi potessero essere letti correttamente solo con uno specchio. Questo metodo aveva più scopi: essendo mancino evitava così di sbavare l’inchiostro e allo stesso tempo rendeva i suoi appunti difficili da decifrare, proteggendo le sue idee. Nei suoi quaderni Leonardo mescolava testo e disegni, creando una scrittura che era visiva e scientifica, quasi una mappa del pensiero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

