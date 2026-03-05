Susan Sarandon chi sono l’ex marito Chris gli ex Franco Amurri padre di Eva e Tim Robbins padre di John e Miles

Susan Sarandon è nata in una famiglia numerosa come la prima di nove figli, da Phillip Leslie Tomalin, produttore televisivo di origini inglesi, irlandesi e gallesi, e Leonora Marie Criscione, casalinga statunitense di origini italiane. Ha avuto un ex marito di nome Chris, mentre i suoi ex partner sono Franco Amurri, padre di Eva, e Tim Robbins, padre di John e Miles.

Susan Sarandon proviene da una famiglia molto numerosa. È la prima di 9 figli, nata dall’unione di Phillip Leslie Tomalin, un produttore televisivo di origini inglesi, irlandesi e gallesi, e di Leonora Marie Criscione, una casalinga statunitense di origini italiane. Non tutti sanno che il nonno materno della star, Giuseppe Vincenzo Criscione, era originario di Ragusa e che sua nonna, Anita Rigali, era una ballerina figlia di immigrati italiani originari di Coreglia Antelminelli (Lucca). L’arte è una costante in casa Sarandon, ma non è tutto: il bisnonno materno, Mansueto Rigali, era uno scultore. Dei suoi 8 fratelli (metà maschi e metà femmine), c’è anche il famoso giornalista Terry Tomalin (morto nel 2016, a 56 anni, a causa di un infarto). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

