Bullismo e violenza di genere sul palco | Come pesci sugli scogli debutta al Palacultura il 29 aprile

Il 29 aprile alle ore 21 si terrà al Palacultura il debutto di “Come pesci sugli scogli”, spettacolo teatrale tratto dal romanzo di Simona Moraci e diretto da Alessandro Alù. La rappresentazione sarà seguita da una replica il mattino successivo, riservata alle scuole. L’evento si svolge presso il Palacultura, situato in viale Boccetta, 373. La piece affronta temi di bullismo e violenza di genere sul palco.

Come pesci sugli scogli” approda a teatro: la trasposizione del romanzo omonimo di Simona Moraci, diretto da Alessandro Alù, debutta il 29 aprile alle ore 21 al Palacultura (viale Boccetta, 373) e sarà replicato il 30 aprile mattina con ingresso riservato alle scuole, sempre nello stesso luogo.Lo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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