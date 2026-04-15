Nella terza stagione di Euphoria, i primi episodi presentano principalmente il personaggio di Alamo Brown e alcune simbologie celate. Sono trascorsi quattro anni dalla stagione precedente, e i protagonisti come Rue, Jules, Lexi, Cassie, Maddy e Nate si trovano in un momento di cambiamenti significativi. Questo articolo contiene dettagli sugli episodi iniziali, con particolare attenzione alle nuove apparizioni e agli elementi simbolici che emergono nella narrazione.

SPOILER ALERT - Questo articolo contiene numerosi dettagli relativi ai primi due episodi di Euphoria 3 - Sono passati 4 anni dalla precedente stagione di Euphoria e ora Rue, Jules, Lexi, Cassie, Maddy, Nate e compagnia si trovano in una fase molto diversa. Non sono più degli adolescenti, ma adulti che devono affrontare il mondo reale, il lavoro, le relazioni e tutto il peso delle decisioni prese finora. Nel caso di Rue (interpretata da Zendaya), prendere la valigia piena di droga che apparteneva a Laurie l'ha portata su una strada davvero pericolosa. La serie si apre proprio con lei che cerca di attraversare il confine con il Messico, ma non per una vacanza di piacere, bensì perché Laurie è ricomparsa nella sua vita, comunicandole che le deve milioni di dollari per gli interessi accumulati nel tempo e che rivuole indietro almeno 100.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In Euphoria 3, per ora, spiccano solo Alamo Brown e alcune simbologie nascoste

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