Come le microplastiche possono influenzare la fertilità

Le microplastiche sono state al centro di numerose ricerche recenti, tra cui uno studio che ha analizzato il loro impatto sulla fertilità. In questa ricerca sono stati esaminati campioni di suolo e acqua, evidenziando la presenza di minuscole particelle di plastica. I ricercatori hanno riscontrato che queste microplastiche possono essere ingerite da organismi viventi e si accumulano nelle catene alimentari. La questione è diventata oggetto di attenzione per le implicazioni sulla salute umana e sull'ambiente.

Torniamo a occuparci di microplastiche. Abbiamo già trattato questo argomento analizzando lo studio che ha confermato l’ impatto di queste sostanze sui parti prematuri, delle preoccupazioni della presenza delle microplastiche nei prodotti per la cura della pelle e, più in generale, di come l’ inquinamento prodotto da questi elementi sia responsabile di problemi di salute fisica, chimica e microbiologica nei bambini. Un tema, quello delle microplastiche, molto sentito tanto da essere oggetto anche di un documentario su Netflix ( The plastic detox ) che ha indagato il rapporto tra microplastiche e infertilità. Ma cosa c’è di vero? E, soprattutto, cosa si può fare per ridurne l’impatto vista la loro enorme diffusione? Cosa sono le microplastiche e dove si trovano.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Come le microplastiche possono influenzare la fertilità Can Microplastics Really Affect Human Fertility In The Future Notizie correlate Le scarpe possono influenzare il cervello? La risposta della scienzaLe scarpe possono cambiare il modo in cui il cervello funziona? Un popolare brand di calzature sportive ci ha puntato, lanciando a gennaio due... Leggi anche: I tatuaggi possono influenzare il sistema immunitario: la ricerca Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Microplastiche nel fegato umano: possibile legame con malattie epatiche; Microplastiche nel corpo: i 3 alimenti che aiutano fegato e reni a filtrare i residui tossici; L’inquinamento da microplastiche corre anche su pneumatici! - Unimondo; Fertilità maschile a rischio per le plastiche: il mirto mediterraneo come nuova arma terapeutica. Come le microplastiche possono influenzare la fertilitàAnalizziamo il possibile impatto delle microplastiche sulla fertilità maschile e femminile secondo i più recenti studi scientifici. gravidanzaonline.it Microplastiche nel cervello: uno studio rivela come possono accelerare la malattia di AlzheimerFinora sono state trovate ovunque. Non solo negli oceani, nella terra, nel cibo e perfino nella pioggia, ma anche all'interno del corpo umano, in moltissimi organi diversi, dal cuore ai polmoni. fanpage.it TOGLIETE QUELLE BOTTIGLIE DALLA LUCE DEL SOLE! E se smettete di usarle è anche meglio. Le microplastiche sono dannose per la salute. Possono contenere fino a 13 mila specie chimiche, alcune delle quali altamente tossiche (su molte non si sa null - facebook.com facebook