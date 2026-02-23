Le scarpe possono influenzare il cervello? La risposta della scienza

Le scarpe influenzano il cervello perché modificano la postura e l’equilibrio, creando sensazioni diverse durante il cammino. Uno studio recente ha mostrato che scarpe strette o inadatte possono causare tensioni muscolari che si riflettono anche sulla mente. La scelta delle calzature diventa quindi importante non solo per il comfort, ma anche per il benessere mentale. Questa connessione apre nuove domande su come l’uso quotidiano delle scarpe possa influenzare la nostra salute.

Le scarpe possono cambiare il modo in cui il cervello funziona? Un popolare brand di calzature sportive ci ha puntato, lanciando a gennaio due modelli progettati con l'ambizione esplicita di "attivare il cervello". Dietro la promessa c'è una tecnologia che ha richiesto oltre dieci anni di ricerca per trasmettere la sensazione di avere suolo sotto i piedi. La scienza, però, racconta una storia un po' più complessa. Ed è proprio questa divergenza a rendere (forse) la cosa interessante. Le scarpe agiscono davvero sul sistema nervoso, ma in modo insospettabile. "Le piante dei piedi contengono migliaia di meccanoreceptori che rilevano pressione, vibrazione, texture e movimento", spiega Atom Sarkar, neurochirurgo e professore alla Drexel University di Filadelfia, in un'analisi pubblicata su The Conversation. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

