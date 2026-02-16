I tatuaggi possono influenzare il sistema immunitario | la ricerca
Uno studio pubblicato sull’European Journal of Public Health ha scoperto che i tatuaggi possono modificare il funzionamento del sistema immunitario. La ricerca ha analizzato come l'inserimento di inchiostro sotto la pelle possa stimolare una risposta immunitaria, soprattutto nei tatuaggi di grandi dimensioni o molto dettagliati.
I tatuaggi possono influenzare il sistema immunitario. Lo sostiene uno studio sull’European Journal of Public Health’. Un lavoro condotto da un team dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina (Irb), affiliato all’Università della Svizzera italiana (Usi), guidato da Santiago F. González – pubblicato su ‘Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas) – ha messo nel mirino i danni al sistema immunitario. Il nuovo studio dell’Irb, condotto in collaborazione con 12 gruppi internazionali e frutto di 7 anni di ricerca, ha analizzato il percorso dell’inchiostro nell’organismo utilizzando modelli animali e campioni umani, concentrandosi sui tre colori più comunemente utilizzati: nero, rosso e verde.🔗 Leggi su Open.online
