come la cina rende la vita impossibile a taiwan

Il presidente taiwanese aveva programmato un viaggio ufficiale in Eswatini, un paese africano. Tuttavia, le autorità cinesi hanno fatto di tutto per bloccare la partenza, cercando di impedire che il viaggio si realizzasse. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di queste azioni. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni diplomatiche tra Taiwan e la Cina.

Il presidente di Taiwan Lai Ching-te è impegnato in una visita in Eswatini (ex Swaziland), ultima monarchia assoluta in Africa. Perché parlare di questo viaggio in apparenza banale, in un momento in cui il mondo è stravolto da guerre e crisi? Il motivo è che in realtà l’evento è tutt’altro che insignificante. Eswatini è infatti l’unico paese africano ad avere rapporti diplomatici con Taiwan. Tutti gli altri hanno scelto di schierarsi con Pechino. Il presidente taiwanese doveva andare in Eswatini alla fine di aprile, ma ha dovuto annullare l’impegno a causa delle pressioni cinesi su diversi stati affinché vietassero il sorvolo dei loro cieli all’aereo di Lai.🔗 Leggi su Internazionale.it

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Cina, nuove manovre militari attorno a Taiwan

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