Una donna di 28 anni ha denunciato mesi di stalking da parte del suo ex fidanzato, un uomo di Silvi, che è stato poi arrestato dalle autorità di Atri. Le indagini della Polizia hanno portato all’arresto dell’uomo, accusato di aver reso la vita impossibile alla vittima con suppliche e minacce continue. La situazione si è conclusa con un provvedimento cautelare.

È stato arrestato un uomo di Silvi per stalking ai danni della sua ex compagna, dopo che la donna, 28 anni, ha trovato il coraggio di denunciare una lunga serie di episodi persecutori. L’arresto è stato eseguito su disposizione della Procura della Repubblica di Teramo, a seguito delle indagini condotte dal Commissariato di Atri. La denuncia e l’avvio delle indagini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la giovane donna si è rivolta agli agenti del Commissariato di Atri per denunciare una situazione che si protraeva da tempo. La ragazza, dopo aver subito una serie di comportamenti vessatori e oppressivi da parte dell’ex fidanzato, ha presentato una richiesta di ammonimento, spinta dalla gravità e dall’intensità dei fatti che stava vivendo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Atri, tra suppliche e minacce rende la vita impossibile all'ex fidanzata 28enne: arrestato

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