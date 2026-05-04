Come il fact-checking pro-Russia è stato tradito dall’IA | il caso del logo plagiato

Recentemente, è emerso un caso di plagio legato a un logo utilizzato in attività di fact-checking. Mentre diversi gruppi indipendenti verificano le informazioni diffuse, le autorità russe hanno avviato un proprio network dedicato alla lotta alla disinformazione. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di sforzi per controllare i contenuti online e contrastare le notizie false legate alla situazione internazionale.

Mentre le attività di fact-checking indipendenti smascherano la propaganda del Cremlino, la stampa russa lancia il proprio network per la “lotta alla disinformazione”: il Global Fact-checking network ( GFCN ). A promuovere l’iniziativa è la discussa agenzia russa International Reporters, che però inciampa in un errore clamoroso: un’immagine generata dall’IA che plagia l’identità dell’ International Fact-checking Network ( IFCN ), il network internazionale di cui fa parte anche Open. L’articolo e la Giornata internazionale del fact-checking. Il 2 aprile, la Giornata internazionale del fact-checking, nel sito dell’agenzia russa International...🔗 Leggi su Open.online

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