Netanyahu il video del bar e il giallo dell’Intelligenza Artificiale Il fact-checking

Un video che mostra il premier israeliano mentre si trova in un bar vicino a Gerusalemme, nel locale The Sataf, sta facendo discutere sui social. Circolato su piattaforme come X e Facebook, il filmato ha acceso dubbi tra gli utenti, molti dei quali sostengono che si tratti di un falso generato dall’Intelligenza Artificiale. La questione riguarda l’autenticità del materiale e la sua origine digitale.

Circola un video su X e Facebook che ritrae il premier israeliano Benjamin Netanyahu all’interno di un bar nei pressi di Gerusalemme, il The Sataf, ma per migliaia di utenti si tratterebbe di un falso creato con l’Intelligenza Artificiale. Secondo la narrazione complottista, il video servirebbe a nascondere la morte di Netanyahu, sostituito da un sosia digitale generato dall’AI. A sostegno di questa tesi vengono indicate presunte “allucinazioni” grafiche, dalle dita della mano “deformi” al cappuccino che sembra di vetro, fino alle scritte in ebraico mal analizzate da Grok. In questo fact-checking, analizziamo i fotogrammi ad alta risoluzione che smentiscono la teoria del sosia artificiale. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Video di Barbero oscurato, il cortocircuito del fact-checking: ma le opinioni politiche non si etichettanoIl “caso Alessandro Barbero” nasce da un cortocircuito del fact-checking: lo storico ha pubblicato un video con le ragioni del “No” al referendum... L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustiziaPoco più di una settimana fa è arrivata a me come a tanti che seguono il professore Alessandro Barbero una notifica da qualche social per avvisarmi... Aggiornamenti e notizie su Intelligenza Artificiale Temi più discussi: Netanyahu beve un caffè e smentisce le voci sulla sua morte: il video pubblicato su Facebook; Netanyahu smentisce le voci sulla sua morte con un video: Io muoio dalla voglia di caffè; Le voci sulla morte di Netanyahu e il video in cui mostra le cinque dita. Poi una valanga di meme; Guerra e IA, Netanyahu a sei dita: il video virale creato dall’intelligenza artificiale. Netanyahu è morto. Infuria la teoria del complotto sulla dipartita del premier israelianoDa giorni si inseguono presunte prove di cospirazionisti sul wen. Netanyahu pubblica un video per ironizzare come prova dell'essere ancora ... huffingtonpost.it «Netanyahu è morto»: la teoria impazza sui social, il premier smentisce con un video. Gli utenti replicano: «È IA»Negli ultimi giorni una nuova teoria virale ha invaso i social: il premier israeliano sarebbe morto dopo un attacco missilistico iraniano. La ... msn.com Negli ultimi giorni alcuni video di Benjamin Netanyahu sono diventati virali per un motivo preciso: c’è chi sostiene che siano generati con l’intelligenza artificiale. Frame analizzati, dettagli isolati, movimenti rallentati. Dalle dita che sembrano “in più” in uno scre - facebook.com facebook L’intelligenza artificiale sta trasformando lo screening da attività episodica a funzione diffusa, con effetti su costi, accesso e organizzazione dei sistemi sanitari. @iladonatio @hcp_rivista x.com