Nella partita tra Philadelphia e Boston, i 76ers hanno ottenuto una vittoria convincente grazie alle prestazioni di Embiid e Maxey. Embiid ha messo a segno numerosi punti nonostante un dolore al ginocchio, mentre la strategia adottata da Mazzulla ha portato al crollo dei Celtics nel corso del secondo tempo. La sfida ha mostrato come le scelte tattiche e le condizioni fisiche dei giocatori abbiano influenzato il risultato finale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Embiid a dominare nonostante il dolore al ginocchio?. Quale scelta tattica di Mazzulla ha causato il crollo dei Celtics?. Perché il tiro da fuori di Boston è diventato un limite insuperabile?. Chi ha permesso ai 76ers di ribaltare lo svantaggio del 3-1?.? In Breve Embiid segna 34 punti e 12 rimbalzi nonostante il dolore al ginocchio.. Maxey chiude con 30 punti e 7 assist mentre Edgecombe ne aggiunge 23.. Boston subisce un 13-49 dalla lunga distanza che ne blocca la rimonta.. I Celtics di White e Brown affrontano ora il fallimento post Tatum.. Philadelphia conquista la serie playoff contro Boston con un netto 109-100 al TD Garden, ribaltando lo svantaggio di 3-1 e spingendo i Celtics fuori dalla competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Philadelphia ribalta Boston: Embiid e Maxey trascinano i 76ers

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