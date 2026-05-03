I Philadelphia 76ers hanno conquistato una vittoria importante contro i Boston Celtics, capovolgendo un risultato che li vedeva sotto 1-3. Durante la partita, un giocatore ha stabilito un record personale di punti segnati, contribuendo in modo decisivo al recupero della squadra. Nel frattempo, il nuovo quintetto dei Celtics non è riuscito a mettere a segno nemmeno un punto, evidenziando alcune difficoltà offensive.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Philadelphia a ribaltare uno svantaggio 1-3?. Perché il nuovo quintetto di Boston non ha segnato nemmeno un punto?. Chi è il rookie che ha stabilito un record storico in gara-7?. Quale errore tattico ha causato il crollo improvviso dei Celtics?.? In Breve Embiid segna 34 punti e prende 12 rimbalzi al TD Garden. Il quintetto Harper jr, Scheierman e Garza segna zero punti. Edgecombe registra 23 punti, 5 rimbalzi e 5 triple storiche. Rimonta Philadelphia dopo svantaggio 1-3 mai avvenuta dal 1982. I Philadelphia 76ers hanno ribaltato la serie contro i Boston Celtics vincendo la gara-7 al TD Garden dopo aver perso due incontri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 76ers ribaltano Boston: record di Edgecombe e crollo dei Celtics

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