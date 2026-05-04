Com’è facile comprare banconote contraffatte in offerta sul dark web

Negli ultimi mesi si sono registrati aumenti nelle transazioni di banconote contraffatte vendute online. Queste operazioni non sono condotte da singoli truffatori, ma da reti criminali internazionali che utilizzano tecnologie avanzate. Le offerte di banconote false si trovano frequentemente sul dark web, dove gli utenti possono acquistarle facilmente. Le forze dell'ordine stanno monitorando queste attività e hanno intercettato numerosi tentativi di vendita.

La vendita di denaro falso è una delle attività criminali più diffuse e, al tempo stesso, più sottovalutate nel dibattito pubblico. Non si tratta solo di piccoli truffatori che immettono banconote contraffatte nel circuito commerciale: dietro questo fenomeno esistono reti organizzate, spesso transnazionali, che sfruttano tecnologia avanzata, canali digitali e sistemi di pagamento difficilmente tracciabili. Il commercio di banconote false avviene principalmente attraverso il dark web, piattaforme criptate e, sempre più spesso, anche tramite social network e app di messaggistica. I venditori propongono «pacchetti» di contanti contraffatti con sconti progressivi: più si acquista, meno si paga.🔗 Leggi su Laverita.info

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