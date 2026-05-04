Nella settimana intensa della presidente del Consiglio, si susseguono spostamenti tra Armenia e Azerbaigian, con obiettivi di rafforzare i rapporti internazionali. Domani, la visita proseguirà con un viaggio nel vicino Azerbaigian, in un momento in cui si intensificano le attività legate alla cooperazione energetica tra Italia e il paese caucasico. La presenza di rappresentanti statunitensi, come Marco Rubio, testimonia l’attenzione sulla regione e sui suoi sviluppi geopolitici.

Armenia, Azerbaigian e subito Roma per ricevere Marco Rubio. È densa la settimana della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che domani si sposterà dall’Armenia al vicino Azerbaigian per aggiungere un altro mattoncino al prezioso puzzle geopolitico legato al gas e al Tap. Due Paesi, Roma e Baku, che vantano già solidissime relazioni bilaterali: ma sono giorni frenetici perché l’attivismo energetico del governo si somma alle notizie che giungono da Hormuz e alla visita in Italia del segretario di Stato americano, che in agenda ha una tappa in Vaticano dopo l’attacco di Donald Trump al Santo Padre che tanto scalpore aveva fatto. Ma andiamo con ordine.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Come corre la cooperazione (anche energetica) tra Italia e Azerbaigian

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