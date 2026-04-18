Nella regione romagnola, i giovani coinvolti nelle attività della Cac stanno vivendo un periodo segnato da sfide legate alla crisi energetica e al dibattito sul nucleare. La cooperazione locale si impegna a offrire opportunità di formazione e crescita, mantenendo un dialogo costante tra le diverse dimensioni del settore. Le iniziative rivolte ai giovani puntano a rafforzare la loro partecipazione e a favorire un confronto diretto sulle questioni energetiche attuali.

La cooperazione romagnola continua a formare nuove leve, in un confronto continuo tra dimensioni anagrafiche e culturali diverse che rappresenta una concreta occasione di sviluppo personale e sociale: se ne è ragionato giovedì alla Cooperativa Agricola Cesenate, in occasione del primo incontro del 2026 di Generazioni, il network dei giovani cooperatori di Legacoop Romagna. A confrontarsi con una trentina di giovani quadri e dirigenti provenienti da tutto il territorio romagnolo c’erano il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, il vicepresidente Valerio Brighi e la vicepresidente vicaria, Romina Maresi. Tra gli argomenti di discussione...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovani e cooperazione alla Cac tra crisi energetica e nucleare

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