Domani vertice in Armenia per la Comunità politica europea. È l'ottavo e si terrà a Erevan all'insegna del motto 'Costruire il futuro: unità e stabilità in Europa'. Al summit, a cui parteciperà per l'Italia la premier Giorgia Meloni, si confronteranno 48 capi di Stato e di governo per fare un punto sulle priorità dell'agenda internazionale. In un momento di profonda trasformazione geopolitica, i leader discuteranno di come cooperare più strettamente e coordinare l'azione per rafforzare la resilienza democratica, promuovere la connettività e potenziare la sicurezza economica ed energetica. Per le istituzioni Ue saranno presenti il??presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e le presidenti Roberta Metsola e Ursula von der Leyen.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni in Armenia e Azerbaigian per fare il punto su sicurezza energetica e investimenti

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