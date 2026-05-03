Meloni in Armenia e Azerbaigian per fare il punto su sicurezza energetica e investimenti

Da iltempo.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani vertice in Armenia per la Comunità politica europea. È l'ottavo e si terrà a Erevan all'insegna del motto 'Costruire il futuro: unità e stabilità in Europa'. Al summit, a cui parteciperà per l'Italia la premier Giorgia Meloni, si confronteranno 48 capi di Stato e di governo per fare un punto sulle priorità dell'agenda internazionale. In un momento di profonda trasformazione geopolitica, i leader discuteranno di come cooperare più strettamente e coordinare l'azione per rafforzare la resilienza democratica, promuovere la connettività e potenziare la sicurezza economica ed energetica. Per le istituzioni Ue saranno presenti il??presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e le presidenti Roberta Metsola e Ursula von der Leyen.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Energia, Meloni vola in Armenia e Azerbaigian; Governo: Meloni il prossimo 4 maggio in Armenia e Azerbaigian; Possibile incontro Meloni-Parmelin, in Armenia lunedì o a Roma martedì; Da Erevan a Baku, Meloni cerca soluzioni per garantire la sicurezza energetica.

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