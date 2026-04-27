Un nuovo scandalo coinvolge il mondo del calcio e la classe arbitrale italiana. Dopo le polemiche recenti legate a un caso di escort a Milano, il 25 aprile l’agenzia Agi ha pubblicato un articolo che mette sotto accusa le decisioni degli arbitri italiani. La vicenda ha generato molte discussioni, con attenzione rivolta alla possibilità di implicazioni legali e alle conseguenze che potrebbero derivarne per le squadre coinvolte.

Uno scandalo tira l’altro, verrebbe quasi da dire. Dopo le polemiche relative al caso delle escort milanesi, il 25 aprile è stato scosso dal lancio di agenzia dell'agenzia Agi che ha riportato nel mirino della critica la classe arbitrale italiana. Stavolta non c’entrano le discutibili decisioni delle giacchette una volta nere ma i vertici della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B, quel Gianluca Rocchi che comparirà davanti alla procura di Milano giovedì 30 aprile alle 10 per rispondere di concorso in frode sportiva. Quando alle 21.37 di sabato si è saputo che a finire nel mirino dei magistrati meneghini era stato anche Andrea Gervasoni, componente della Can, molti sono stati sicuri di trovarsi di fronte ad uno scandalo paragonabile a Calciopoli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'inchiesta su Rocchi e il Var: cosa rischia davvero l'Inter

Caso Rocchi: Inter trema. Atalanta-Napoli era regolare

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Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Rocchi si autosospende per l'inchiesta su frode sportiva: Decisione condivisa con la famiglia, tornerò più forte di prima; Inchiesta arbitri, l’esposto da cui è partita l’indagine. Rocca: Chi di spada ferisce...; Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: Avrebbe favorito l’Inter.

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